Головченков Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения02.05.1909
Дата смерти22.02.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1909
Отец: Головченков Фёдор Михайлович
Мать: не указана
Фамилия варьируется - Головченков или Головченко
Бракосочетание
23.04.1931
Рождение ребёнка
21.03.1932
Сын: Головченко Альберт Александрович
Мать ребёнка: Головченкова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
20.02.1936
Сын: Головченко Юрий Александрович
Мать ребёнка: Головченкова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
02.08.1940
Дочь: Головченкова Жанна Александровна
Мать ребёнка: Головченкова Анна Гавриловна
Смерть
22.02.1985
СССР, Таджикская ССР, г. Душанбе