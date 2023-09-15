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Головченков Александр Фёдорович

Место рождения

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

02.05.1909

Дата смерти

22.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1909

Отец: Головченков Фёдор Михайлович

Мать: не указана

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Фамилия варьируется - Головченков или Головченко
Бракосочетание
23.04.1931

Жена: Головченкова Анна Гавриловна

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.03.1932

Сын: Головченко Альберт Александрович

Мать ребёнка: Головченкова Анна Гавриловна

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.02.1936

Сын: Головченко Юрий Александрович

Мать ребёнка: Головченкова Анна Гавриловна

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.08.1940

Дочь: Головченкова Жанна Александровна

Мать ребёнка: Головченкова Анна Гавриловна

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
22.02.1985
СССР, Таджикская ССР, г. Душанбе
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