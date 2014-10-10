Мезенцева Вера Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцева Вера Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.2014

Отец: Мезенцев Валерий Иванович

Мать: Рочева Элла Константиновна

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