Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Попов Илья
Отец ребёнка: Попов Осий
Харитоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Попов Осий
Харитоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Попов Осий
Харитоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Матвей
Отец ребёнка: Попов Осий
Харитоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Варфоломей
Отец ребёнка: Попов Осий
Смерть
Неизвестно