Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Попов Илья

Отец ребёнка: Попов Осий

Харитоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Попов Осий

Харитоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Попов Осий

Харитоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Матвей

Отец ребёнка: Попов Осий

Харитоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Варфоломей

Отец ребёнка: Попов Осий

Смерть
Неизвестно
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