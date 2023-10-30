Казанцев Алексей Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1887
Дата смерти14.10.1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1887
Бракосочетание
После 1910
Жена: ?
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Казанцев Аркадий Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
21.08.1933
Мать ребёнка: Казанцева Антонина Ивановна
Спасск, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1937
Кемеровская область
Причина смерти: Расстрелян