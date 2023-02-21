Машина Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машина Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1927

Дата смерти

10.08.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тютьмин Александр Михайлович

Шалыги, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
10.08.1972
Безенчук, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
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