Машина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1927
Дата смерти10.08.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тютьмин Александр Михайлович
Шалыги, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
10.08.1972
Безенчук, Безенчукский муниципальный район, Самарская область