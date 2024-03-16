Копейкина Авдотья Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкина Авдотья Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Иван Егоров

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Копейкина Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Копейкин Иван Егоров

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Копейкина Анна Иванова

Отец ребёнка: Копейкин Иван Егоров

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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