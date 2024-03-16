Копейкина Авдотья Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копейкин Иван Егоров
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Копейкина Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Копейкин Иван Егоров
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Копейкина Анна Иванова
Отец ребёнка: Копейкин Иван Егоров
Смерть
Неизвестно