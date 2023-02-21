Гак Михаил Дамианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Отец: Гак Демьян Феодорович
Рождение ребёнка
1904 ст.
Сын: Гак Петр Михайлович
Мать ребёнка: Гак Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
08.02.1910 ст.
Мать ребёнка: Гак Евдокия Трофимовна
Восприемники: села Чаплинки крестьяне: Василиск Николаевич Кучуб и Димитрия Иовича Носенка жена Евдокия Рсениевна
Рождение ребёнка
10.03.1912 ст.
Дочь: Гак Дария Михайловна
Мать ребёнка: Гак Евдокия Трофимовна
В метрике - Новочаплинка Восприемники: Новочаплинские крестьяне: Филипп Кириллович Свистун и Варвара С…Д…(не разборчиво)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гак Евдокия Трофимовна
Смерть
Неизвестно