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Гак Михаил Дамианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: Гак Демьян Феодорович

Мать: Гак Сигклитикия Исидоровна

Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Гак Петр Михайлович

Мать ребёнка: Гак Евдокия Трофимовна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
08.02.1910 ст.

Сын: Гак Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Гак Евдокия Трофимовна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Восприемники: села Чаплинки крестьяне: Василиск Николаевич Кучуб и Димитрия Иовича Носенка жена Евдокия Рсениевна
Рождение ребёнка
10.03.1912 ст.

Дочь: Гак Дария Михайловна

Мать ребёнка: Гак Евдокия Трофимовна

Чаплинка, Дніпропетровська область
В метрике - Новочаплинка Восприемники: Новочаплинские крестьяне: Филипп Кириллович Свистун и Варвара С…Д…(не разборчиво)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гак Евдокия Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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