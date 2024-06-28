Ямалдинова (Бектемирова) Рашида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямалдинова (Бектемирова) Рашида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бектемиров Кутубай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бектемирова Фарида Кутубаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бектемирова Гэльджиган Кутубаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаат Камаевич Ямалдинов

Отец ребёнка: Ямалдинов Камай Имаммуддинович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Кадырова Талия Камаевна

Отец ребёнка: Ямалдинов Камай Имаммуддинович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Ямалдинов Рефкат Камаевич

Отец ребёнка: Ямалдинов Камай Имаммуддинович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ямалдинов Талгат Камаевич

Отец ребёнка: Ямалдинов Камай Имаммуддинович

Рождение ребёнка
1943

Сын: Ямалдинов Камиль Камаевич

Отец ребёнка: Ямалдинов Камай Имаммуддинович

Смерть
Неизвестно

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