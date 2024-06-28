Ямалдинова (Бектемирова) Рашида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бектемиров Кутубай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бектемирова Фарида Кутубаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бектемирова Гэльджиган Кутубаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ямалдинов Камай Имаммуддинович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Кадырова Талия Камаевна
Отец ребёнка: Ямалдинов Камай Имаммуддинович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Ямалдинов Рефкат Камаевич
Отец ребёнка: Ямалдинов Камай Имаммуддинович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Ямалдинов Талгат Камаевич
Отец ребёнка: Ямалдинов Камай Имаммуддинович
Рождение ребёнка
1943
Сын: Ямалдинов Камиль Камаевич
Отец ребёнка: Ямалдинов Камай Имаммуддинович
Смерть
Неизвестно