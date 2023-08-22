Тюрин Андрей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1974
Отец: Тюрин Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Филипова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрина Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Филипова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрин Анна Андреевна
Мать ребёнка: Филипова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филипова Татьяна