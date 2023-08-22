Тюрин Андрей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Андрей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1974

Отец: Тюрин Юрий

Мать: Тормозина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Виталий Андреевич

Мать ребёнка: Филипова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрина Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Филипова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрин Анна Андреевна

Мать ребёнка: Филипова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филипова Татьяна

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