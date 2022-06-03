Курганова Светлана Петровна
Место рождения
Дата рождения26.12.1948
Дата смерти03.06.2022
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1948
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1974
Дочь: Тувышкина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Коломыцев Владимир Михайлович
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
03.06.2022