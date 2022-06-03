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Курганова Светлана Петровна

Место рождения

Кичигино, Увельский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

26.12.1948

Дата смерти

03.06.2022

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Кичигино, Увельский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.03.1974

Дочь: Тувышкина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Коломыцев Владимир Михайлович

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
03.06.2022
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