Остапенко Агафия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапенко Агафия Федоровна

Место рождения

Белогорье, Касторенский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Белогорье, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Остапенко Иван Петрович

Отец ребёнка: Остапенко Петр Павлович

Белогорье, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Остапенко Максим Петрович

Отец ребёнка: Остапенко Петр Павлович

Белогорье, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Остапенко Петр Павлович

Белогорье, Касторенский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остапенко Петр Павлович

Смерть
Неизвестно
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