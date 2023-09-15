Остапенко Агафия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Остапенко Петр Павлович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Остапенко Максим Петрович
Отец ребёнка: Остапенко Петр Павлович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Остапенко Петр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно