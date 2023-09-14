(Волкова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волкова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Yaroslavl Guberniya, Russian Empire

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Yaroslavl Guberniya, Russian Empire
Рождение ребёнка
1913

Сын: Дмитриев Лонгин Сергеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.05.1915

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Дмитриев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей Дмитриевич

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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