(Волкова) Евдокия Ивановна
Место рожденияYaroslavl Guberniya, Russian Empire
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Yaroslavl Guberniya, Russian Empire
Рождение ребёнка
1913
Сын: Дмитриев Лонгин Сергеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.05.1915
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Дмитриев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей Дмитриевич
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
Неизвестно