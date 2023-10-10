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Новиков Иван Евдокимович

Место рождения

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

28.10.1891

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1891

Отец: Новиков Евдоким Анисимович

Мать: Новикова Евдокия Алексеевна

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1921

Жена: Новикова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
17.04.1922

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Анна Андреевна

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.12.1923

Сын: Новиков Николай Иванович

Мать ребёнка: Новикова Анна Андреевна

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1928

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
13.06.1931

Сын: Новиков Леонид Иванович

Мать ребёнка: Новикова Анна Андреевна

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
1933
Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище села
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