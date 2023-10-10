Новиков Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рождения28.10.1891
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1891
Бракосочетание
1921
Жена: Новикова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
17.04.1922
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
13.12.1923
Мать ребёнка: Новикова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
29.03.1928
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
13.06.1931
Мать ребёнка: Новикова Анна Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1933
Похороны
Неизвестно
Кладбище села