(Осипова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Осипова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1949

Отец: не указан

Мать: Евдокия Аввакумовна

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