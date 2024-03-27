Дейнеко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дейнеко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1924

Сын: Дейнеко Алексей

Мать ребёнка: Дейнеко Дарья

Рождение ребёнка
17.02.1927

Сын: Дейнеко Семен

Мать ребёнка: Дейнеко Дарья

Рождение ребёнка
1936

Сын: Дейнеко Петр

Мать ребёнка: Дейнеко Дарья

Рождение ребёнка
28.06.1939

Дочь: Павленко Екатерина

Мать ребёнка: Дейнеко Дарья

с Андренки Диканьского р-на Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дейнеко Дарья

Смерть
1972
с Андренки Диканьского р-на Украина
Похороны
Неизвестно
на усадьбе где жили
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