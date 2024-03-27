Дейнеко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1924
Сын: Дейнеко Алексей
Мать ребёнка: Дейнеко Дарья
Рождение ребёнка
17.02.1927
Сын: Дейнеко Семен
Мать ребёнка: Дейнеко Дарья
Рождение ребёнка
1936
Сын: Дейнеко Петр
Мать ребёнка: Дейнеко Дарья
Рождение ребёнка
28.06.1939
Дочь: Павленко Екатерина
Мать ребёнка: Дейнеко Дарья
с Андренки Диканьского р-на Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дейнеко Дарья
Смерть
1972
с Андренки Диканьского р-на Украина
Похороны
Неизвестно
на усадьбе где жили