Бородкин Геннадий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородкин Геннадий Ефимович

Бородкин Геннадий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1948

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1948

Отец: Бородкин Ефим Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трапезникова Любовь Гавриловна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close