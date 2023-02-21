Бородкин Геннадий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1948
Отец: Бородкин Ефим Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трапезникова Любовь Гавриловна
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан