Блок Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения28.11.1880
Дата смерти07.08.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.11.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
07.08.1921