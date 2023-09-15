Блок Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлок Александр Александрович

Блок Александр Александрович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.11.1880

Дата смерти

07.08.1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.08.1921
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close