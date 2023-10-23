Каличенко Ефим Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каличенко Ефим Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1908 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906

Отец: Каличенко Филипп Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Каличенко Николай Ефимович

Мать ребёнка: Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла

Смерть
Неизвестно
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