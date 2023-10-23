Каличенко Ефим Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906
Отец: Каличенко Филипп Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Каличенко Николай Ефимович
Мать ребёнка: Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла
Смерть
Неизвестно