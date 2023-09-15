Володина (Руденко) Татьяна Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Руденко) Татьяна Олеговна

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1961

Отец: Руденко Олег Андреевич

Мать: Руденко Эльвира Михайловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1985

Дочь: Хабибуллина Маргарита Леруновна

Отец ребёнка: не указан

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1986

Сын: Хабибуллин Альберт Лерунович

Отец ребёнка: не указан

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабибуллин Лерун Альбертович

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