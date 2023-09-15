Володина (Руденко) Татьяна Олеговна
Место рождения
Дата рождения25.01.1961
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1961
Отец: Руденко Олег Андреевич
Рождение ребёнка
03.01.1985
Дочь: Хабибуллина Маргарита Леруновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.10.1986
Сын: Хабибуллин Альберт Лерунович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Володин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно