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Сутормина (Удилова) Ираида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1905

Дата смерти

27.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1905

Отец: Удилов Иосиф

Мать: Удилова Анна

Рождение ребёнка
11.02.1931

Сын: Сутормин Леонид

Отец ребёнка: Сутормин Иван

Туринск, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.07.1940

Сын: Сутормин Владимир

Отец ребёнка: Сутормин Иван

Худяково, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сутормин Юрий

Отец ребёнка: Сутормин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таланкина Тамара

Отец ребёнка: Сутормин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безроднова Галина

Отец ребёнка: Сутормин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сутормин Иван

Смерть
27.09.1957
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
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