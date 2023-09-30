Сутормина (Удилова) Ираида
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1905
Дата смерти27.09.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1905
Отец: Удилов Иосиф
Мать: Удилова Анна
Рождение ребёнка
11.02.1931
Сын: Сутормин Леонид
Отец ребёнка: Сутормин Иван
Туринск, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.07.1940
Сын: Сутормин Владимир
Отец ребёнка: Сутормин Иван
Худяково, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сутормин Юрий
Отец ребёнка: Сутормин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таланкина Тамара
Отец ребёнка: Сутормин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безроднова Галина
Отец ребёнка: Сутормин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сутормин Иван
Смерть
27.09.1957
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область