Романченко (Кузнецова) Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1879 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
30.06.1880 ст.
Дочь: Котенко Ольга Петровна
Отец ребёнка: Романченко Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
15.05.1882 ст.
Сын: Романченко Николай Петрович
Отец ребёнка: Романченко Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
28.11.1883 ст.
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Романченко Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
25.10.1886 ст.
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Романченко Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
26.02.1889 ст.
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Романченко Петр Яковлевич
Восприемник
10.05.1890 ст.
Кирилл Трофимович Бурденко
Рождение ребёнка
01.03.1891 ст.
Сын: Романченко Федот Петрович
Отец ребёнка: Романченко Петр Яковлевич
Восприемник
17.09.1891 ст.
Никандр Трофимович Бурденко
Рождение ребёнка
05.01.1893 ст.
Дочь: Романченко Ефросиния Петровна
Отец ребёнка: Романченко Петр Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно