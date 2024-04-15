Романченко (Кузнецова) Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романченко (Кузнецова) Матрона Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1879 ст.

Муж: Романченко Петр Яковлевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
30.06.1880 ст.

Дочь: Котенко Ольга Петровна

Отец ребёнка: Романченко Петр Яковлевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
15.05.1882 ст.

Сын: Романченко Николай Петрович

Отец ребёнка: Романченко Петр Яковлевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
28.11.1883 ст.

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Романченко Петр Яковлевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
25.10.1886 ст.

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Романченко Петр Яковлевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
26.02.1889 ст.

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Романченко Петр Яковлевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
10.05.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Кирилл Трофимович Бурденко
Рождение ребёнка
01.03.1891 ст.

Сын: Романченко Федот Петрович

Отец ребёнка: Романченко Петр Яковлевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
17.09.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Никандр Трофимович Бурденко
Рождение ребёнка
05.01.1893 ст.

Дочь: Романченко Ефросиния Петровна

Отец ребёнка: Романченко Петр Яковлевич

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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