Волошина (Гром) Лукия Онуфриевна
Место рождения
Дата рождения10.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.07.1885
Отец: Гром Онуфрий Петрович
Мать: Пелагея Ивановна
Ф. 931, О. 1, Д. по микрофильму - 2382, правильно - 2383, файл 391(стр. 249), запись 30 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-KJGJ
Крещение
11.07.1885
Иоанно-Богословская церковь
Рождение ребёнка
28.07.1907
Дочь: Параскева Вонифатиевна
Отец ребёнка: Волошин Вонифатий Григорьевич
Рождение ребёнка
05.10.1909
Сын: Волошин Алексей Вонифатиевич
Отец ребёнка: Волошин Вонифатий Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-NHX8
Рождение ребёнка
22.06.1912
Дочь: Иулиания Вонифатиевна
Отец ребёнка: Волошин Вонифатий Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-VNG2
Смерть
Неизвестно