Волошина (Гром) Лукия Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошина (Гром) Лукия Онуфриевна

Место рождения

Текуча, Черкаська область

Дата рождения

10.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1885

Отец: Гром Онуфрий Петрович

Мать: Пелагея Ивановна

Текуча, Черкаська область
Ф. 931, О. 1, Д. по микрофильму - 2382, правильно - 2383, файл 391(стр. 249), запись 30 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-KJGJ
Крещение
11.07.1885
Текуча, Черкаська область
Иоанно-Богословская церковь
Рождение ребёнка
28.07.1907

Дочь: Параскева Вонифатиевна

Отец ребёнка: Волошин Вонифатий Григорьевич

Рождение ребёнка
05.10.1909

Сын: Волошин Алексей Вонифатиевич

Отец ребёнка: Волошин Вонифатий Григорьевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-NHX8
Рождение ребёнка
22.06.1912

Дочь: Иулиания Вонифатиевна

Отец ребёнка: Волошин Вонифатий Григорьевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-VNG2
Смерть
Неизвестно
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