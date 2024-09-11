Чулкова (Нестюркина) Феодосия Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулкова (Нестюркина) Феодосия Мефодьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1918

Муж: Чулков Яков Захарович

Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
№110. 8 октября. Села Бутчина гражданина Захара Иванова Чулкова сын Иаков, православнаго исповедания, первым браком. 21 года. Села Бутчина крестьянина Мефодия Петрова Нестюркина дочь, девица Феодосия,... Показать все
Смерть
Неизвестно

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