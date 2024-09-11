Чулкова (Нестюркина) Феодосия Мефодьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1918
Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
№110. 8 октября. Села Бутчина гражданина Захара Иванова Чулкова сын Иаков, православнаго исповедания, первым браком. 21 года. Села Бутчина крестьянина Мефодия Петрова Нестюркина дочь, девица Феодосия,... Показать все
Смерть
Неизвестно