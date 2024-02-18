Мирошникова Гликерия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1878
Дочь: Мирошникова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Мирошников Иван Федорович
Рождение ребёнка
26.10.1879
Сын: Мирошников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Мирошников Иван Федорович
Рождение ребёнка
?.09.1882
Сын: Мирошников Давид Иванович
Отец ребёнка: Мирошников Иван Федорович
Смерть
Неизвестно