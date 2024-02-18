Мирошникова Гликерия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошникова Гликерия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирошников Иван Федорович

Рождение ребёнка
05.06.1878

Дочь: Мирошникова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Мирошников Иван Федорович

Павловка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1879

Сын: Мирошников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мирошников Иван Федорович

Павловка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.09.1882

Сын: Мирошников Давид Иванович

Отец ребёнка: Мирошников Иван Федорович

Павловка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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