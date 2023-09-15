Бездецкий Пётр Войцехович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1877 ст.
Жена: Бездецкая Мария Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.1880 ст.
Сын: Бездецкий Кондрат Петрович
Мать ребёнка: Бездецкая Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Бездецкий Григорий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1883 ст.
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Бездецкая Мария Ивановна
Отец записан как Пётр Владимирович.
Рождение ребёнка
09.07.1885 ст.
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Бездецкая Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1885 ст.
Сын: Бездецкий Константин Петрович
Мать ребёнка: Бездецкая Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно