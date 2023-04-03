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Зоткин Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Зоткин Михаил Федорович

Мать: Зоткина Евдокия Емельяновна

Смерть
1947
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