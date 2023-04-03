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Зоткин Анатолий Михайлович
Зоткин Анатолий Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Дата смерти
1947
Пол
Мужской
Отец
Зоткин Михаил Федорович
Мать
Зоткина Евдокия Емельяновна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Зоткин Михаил Федорович
Мать:
Зоткина Евдокия Емельяновна
Смерть
1947
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