Фунт Валентин Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФунт Валентин Геннадьевич

Фунт Валентин Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фунт Геннадий

Мать: Фунт Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фунт Вячеслав Валентинович

Мать ребёнка: Фунт Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фунт Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Фунт Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фунт Марина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close