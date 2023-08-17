Фунт Валентин Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фунт Геннадий
Мать: Фунт Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фунт Вячеслав Валентинович
Мать ребёнка: Фунт Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фунт Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Фунт Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фунт Марина
Смерть
Неизвестно