Ярина Наталья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярина Наталья Никитична

Место рождения

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

Вычислено 21.02.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 21.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярин Александр Александрович

Отец ребёнка: Ярин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Ярин Александр

Рождение ребёнка
25.02.1947

Дочь: Калашникова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Ярин Александр

Рождение ребёнка
10.08.1952

Дочь: Савостьянова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Ярин Александр

Смерть
Неизвестно

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