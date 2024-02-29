Ярина Наталья Никитична
Место рождения
Дата рожденияВычислено 21.02.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 21.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярин Александр Александрович
Отец ребёнка: Ярин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Ярин Александр
Рождение ребёнка
25.02.1947
Дочь: Калашникова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Ярин Александр
Рождение ребёнка
10.08.1952
Дочь: Савостьянова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Ярин Александр
Смерть
Неизвестно