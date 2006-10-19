Маркова прасковья григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркова прасковья григорьевна

Маркова прасковья григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1924

Дата смерти

19.10.2006

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1924

Отец: Марков григорий

Мать: Маркова марфа михайловна

Рождение ребёнка
23.05.1952

Дочь: Романенко татьяна григорьевна

Отец ребёнка: Рябчинский григорий тимофеевич

Рождение ребёнка
15.11.1955

Сын: Рябчинский владимир григорьевич

Отец ребёнка: Рябчинский григорий тимофеевич

Смерть
19.10.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close