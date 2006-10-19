Маркова прасковья григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1924
Дата смерти19.10.2006
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1924
Отец: Марков григорий
Мать: Маркова марфа михайловна
Рождение ребёнка
23.05.1952
Дочь: Романенко татьяна григорьевна
Отец ребёнка: Рябчинский григорий тимофеевич
Рождение ребёнка
15.11.1955
Сын: Рябчинский владимир григорьевич
Отец ребёнка: Рябчинский григорий тимофеевич
Смерть
19.10.2006