Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Евдокия Кропинова/
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиМежду 1980 и 1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Жигулёв Петр
Отец ребёнка: Жигулёв Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Трайко (Жигулёва) Тамара
Отец ребёнка: Жигулёв Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
10.10.1924
Дочь: (Жигулёва) Нина
Отец ребёнка: Жигулёв Георгий Михайлович
Смерть
Между 1980 и 1981