Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Евдокия Кропинова/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Евдокия Кропинова/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Между 1980 и 1981

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Кропинов Гаврила

Мать: Лаптева (Лаптева) Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигулёв Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Жигулёв Петр

Отец ребёнка: Жигулёв Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Трайко (Жигулёва) Тамара

Отец ребёнка: Жигулёв Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
10.10.1924

Дочь: (Жигулёва) Нина

Отец ребёнка: Жигулёв Георгий Михайлович

Смерть
Между 1980 и 1981

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