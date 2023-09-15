Захарова (Груздева) Матрена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Груздева) Матрена Александровна

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Место рождения

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

30.10.1896

Дата смерти

25.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1896

Отец: Груздев Александр Анисимович

Мать: Груздева Агапия Семеновна

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
30.01.1917

Муж: Захаров Иван Андреевич

Жары, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1918

Дочь: Гостилова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
23.10.1926

Дочь: Абрамова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Захаров Леонид Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
04.11.1930

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.03.1937

Сын: Захаров Виталий Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Смерть
25.05.1968
Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
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