Захарова (Груздева) Матрена Александровна
Место рождения
Дата рождения30.10.1896
Дата смерти25.05.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1896
Бракосочетание
30.01.1917
Жары, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1918
Дочь: Гостилова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
23.10.1926
Дочь: Абрамова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
04.11.1930
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
16.03.1937
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Смерть
25.05.1968