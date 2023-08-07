Татьяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти09.03.1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Матвей Иванович
Мать: Дарья Кондратьевна
Бракосочетание
14.01.1790
Муж: Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Савелий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
09.03.1807
Причина смерти: горячка