Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

09.03.1807

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Матвей Иванович

Мать: Дарья Кондратьевна

Бракосочетание
14.01.1790

Муж: Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Савелий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
09.03.1807
Причина смерти: горячка
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