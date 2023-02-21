Рогалева Любовь Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогалева Любовь Альбертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогалев Александр Александрович

Отец ребёнка: Рогалёв Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогалева Анна Александровна

Отец ребёнка: Рогалёв Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогалёв Александр Иванович

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