Рогалева Любовь Альбертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогалев Александр Александрович
Отец ребёнка: Рогалёв Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогалева Анна Александровна
Отец ребёнка: Рогалёв Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно