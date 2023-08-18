Тронин Иван (Ивашко) Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронин Иван (Ивашко) Кузьмин

Место рождения

поч. верх Чепцы реки на Сезеневе, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Тронин Кузьма Степанов

Мать: не указана

поч. верх Чепцы реки на Сезеневе, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1639

Сын: Тронин Василий (Васка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Тронин Семен (Сенка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1643

Сын: Тронин Логин (Логинко) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Тронин Вахрушка (Вахромей) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Тронин Михаил Иванов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1671
дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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