Федоров-Овсянкин Иван Петров
Место рожденияд.Малюгино Ашлыкской волости
Дата рождения01.09.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1814
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Федоров Иван Иванов
Мать ребёнка: Федорова-Овсянкина (Матаева) Иульяна Васильева
Рождение ребёнка
01.10.1846
Сын: Федоров Роман Иванов
Мать ребёнка: Федорова-Овсянкина (Матаева) Иульяна Васильева
Рождение ребёнка
13.02.1849
Мать ребёнка: Федорова-Овсянкина (Матаева) Иульяна Васильева
Рождение ребёнка
26.07.1852
Мать ребёнка: Федорова-Овсянкина (Матаева) Иульяна Васильева
Смерть
Неизвестно