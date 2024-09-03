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Федоров-Овсянкин Иван Петров

Место рождения

д.Малюгино Ашлыкской волости

Дата рождения

01.09.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1814

Отец: Федоров-Овсянкин Петр Павлов

Мать: Федорова-Овсянкина (Зенкина) Настасья Терентьева

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова-Овсянкина (Матаева) Иульяна Васильева

Рождение ребёнка
1838

Сын: Федоров Иван Иванов

Мать ребёнка: Федорова-Овсянкина (Матаева) Иульяна Васильева

Рождение ребёнка
01.10.1846

Сын: Федоров Роман Иванов

Мать ребёнка: Федорова-Овсянкина (Матаева) Иульяна Васильева

Рождение ребёнка
13.02.1849

Сын: Федоров Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Федорова-Овсянкина (Матаева) Иульяна Васильева

Рождение ребёнка
26.07.1852

Сын: Федоров Николай Иванов

Мать ребёнка: Федорова-Овсянкина (Матаева) Иульяна Васильева

Смерть
Неизвестно

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