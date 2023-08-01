Марья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Андрей Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Федоров

Тихоново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Василий Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Федоров

Тихоново, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Федоров

Смерть
Неизвестно
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