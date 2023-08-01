Марья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Андрей Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Федоров
Рождение ребёнка
1806
Сын: Василий Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Федоров
Смерть
Неизвестно