Курмангалиев Жаркын Каирбекович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курмангалиев Жаркын Каирбекович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1984

Отец: Курмангалиев Каирбек

Мать: Курмангалиева Ляйля Кумархан кызы

Рождение ребёнка
21.10.2009

Сын: Каирбек Рауан Жаркын улы

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.2014

Сын: Каирбек Джахангир Жаркын улы

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.2021

Дочь: Каирбек Ляйсан Жаркын кызы

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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