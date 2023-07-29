Курмангалиев Жаркын Каирбекович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1984
Рождение ребёнка
21.10.2009
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.2014
Сын: Каирбек Джахангир Жаркын улы
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.12.2021
Дочь: Каирбек Ляйсан Жаркын кызы
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности