Баранов Алексей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Алексей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1951

Сын: Баранов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Баранова Валентина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Баранова Валентина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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