Баранов Алексей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1951
Сын: Баранов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Баранова Валентина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Баранова Валентина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно