Шихова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шихов Иванович
Отец ребёнка: Шихов Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шихов Иванович
Отец ребёнка: Шихов Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Ивановна
Отец ребёнка: Шихов Иван Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно