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Шихова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шихов Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Ларионович

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1912

Сын: Шихов Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Ларионович

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Ивановна

Отец ребёнка: Шихов Иван Ларионович

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Иван Ларионович

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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