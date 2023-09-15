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Малахова Анастасия Поликарпова

Место рождения

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.04.1891 ст.

Дата смерти

28.04.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1891 ст.

Отец: Малахов Поликарп Лукин

Мать: Малахова Домника Николаева

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Близнецы- Иоанн и Анастасия
Крещение
12.04.1891 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Иван Петров Тараканчиков Ксения Космина Андрианова- д. Александровка
Смерть
28.04.1891 ст.
Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
1/2- от колотья
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