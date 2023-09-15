Малахова Анастасия Поликарпова
Место рождения
Дата рождения12.04.1891 ст.
Дата смерти28.04.1891 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1891 ст.
Отец: Малахов Поликарп Лукин
Близнецы- Иоанн и Анастасия
Крещение
12.04.1891 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Иван Петров Тараканчиков Ксения Космина Андрианова- д. Александровка
Смерть
28.04.1891 ст.
1/2- от колотья