Гагаринов Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гагаринов Тихон Николаевич
Мать ребёнка: Гагаринова Стефанида/Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Гагаринова Стефанида/Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагаринов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Гагаринова Стефанида/Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седых Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Гагаринова Стефанида/Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагаринов Петр Николаевич
Мать ребёнка: Гагаринова Стефанида/Степанида Федоровна
Смерть
Неизвестно