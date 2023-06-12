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Гагаринов Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гагаринов Тихон Николаевич

Мать ребёнка: Гагаринова Стефанида/Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Гагаринова Стефанида/Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагаринов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Гагаринова Стефанида/Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седых Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Гагаринова Стефанида/Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагаринов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Гагаринова Стефанида/Степанида Федоровна

Смерть
Неизвестно
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