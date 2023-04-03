Адоевская Варвара ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адоевская Варвара ?

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

1815

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

?, , ,
Рождение ребёнка
1836

Сын: Адоевский Алексей ?

Отец ребёнка: Адоевский Трифон (Трофим) Логвинов

?, , ,
Бракосочетание
1854

Муж: Адоевский Трифон (Трофим) Логвинов

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Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1858
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