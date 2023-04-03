Адоевская Варвара ?
Место рождения?, , ,
Дата рождения1815
Дата смерти1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
?, , ,
Рождение ребёнка
1836
Сын: Адоевский Алексей ?
Отец ребёнка: Адоевский Трифон (Трофим) Логвинов
?, , ,
Бракосочетание
1854
?, , ,
~
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1858
?, , ,
до