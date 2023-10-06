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Молчанова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1961

Отец: Петров Василий Александрович

Мать: Петрова Ефросинья Сергеевна

Рождение ребёнка
09.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молчанов Эдуард Евгеньевич

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
18.01.1988

Дочь: Паньчук Эльвира Эдуардовна

Отец ребёнка: Молчанов Эдуард Евгеньевич

Черняховск, Черняховский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Эдуард Евгеньевич

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