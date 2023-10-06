Молчанова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1961
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1961
Рождение ребёнка
09.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Молчанов Эдуард Евгеньевич
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
18.01.1988
Дочь: Паньчук Эльвира Эдуардовна
Отец ребёнка: Молчанов Эдуард Евгеньевич
Черняховск, Черняховский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно