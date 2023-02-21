Ненароков Николай Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНенароков Николай Афанасьевич

Ненароков Николай Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Ненароков Афанасий Алексеевич

Мать: Ненарокова Любовь Арсентьевна

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Ненарокова Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Ненароков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Ненарокова Юлия Ивановна

Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Ненарокова Юлия Ивановна

Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненарокова Юлия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close