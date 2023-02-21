Ненароков Николай Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Ненарокова Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Ненароков Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Ненарокова Юлия Ивановна
Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Ненарокова Юлия Ивановна
Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ненарокова Юлия Ивановна
Смерть
Неизвестно