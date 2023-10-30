Чуклин Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.2008
Дочь: Чуклина Вероника Александровна
Мать ребёнка: Саидова Сакинат Далгатовна
Рождение ребёнка
03.07.2011
Дочь: Чуклина Анжелика Александровна
Мать ребёнка: Саидова Сакинат Далгатовна
Бракосочетание
Неизвестно