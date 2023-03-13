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Пешков Матвей Меркурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пешков Меркурий Васильевич

Мать: Пешкова Мария Евдокимовна

Рождение ребёнка
После 01.01.1869

Дочь: Соломахина Акилина Матвеевна

Мать ребёнка: Пешкова Ефросиния Герасимовна

Рождение ребёнка
После 1881

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Пешкова Ефросиния Герасимовна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.03.1897

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Пешкова Ефросиния Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Ефросиния Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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