Пешков Матвей Меркурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 01.01.1869
Дочь: Соломахина Акилина Матвеевна
Мать ребёнка: Пешкова Ефросиния Герасимовна
Рождение ребёнка
После 1881
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Пешкова Ефросиния Герасимовна
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.03.1897
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Пешкова Ефросиния Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно