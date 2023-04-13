Reimann (Paurmann) Kadri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Reimann (Paurmann) Kadri

Место рождения

Päite

Дата рождения

12.06.1862

Дата смерти

27.09.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Päite
Бракосочетание
05.02.1895

Муж: Reimann Madis

Рождение ребёнка
24.07.1896

Сын: Reimann Johannes

Отец ребёнка: Reimann Madis

Рождение ребёнка
03.11.1897

Дочь: Leontine Emilie

Отец ребёнка: Reimann Madis

Türsamäe
Рождение ребёнка
19.04.1899

Сын: Reima ← Reimann Kustav

Отец ребёнка: Reimann Madis

Jamburg, Peterburi kub
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.09.1900
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