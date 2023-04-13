Reimann (Paurmann) Kadri
Место рожденияPäite
Дата рождения12.06.1862
Дата смерти27.09.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Päite
Бракосочетание
05.02.1895
Муж: Reimann Madis
Рождение ребёнка
24.07.1896
Сын: Reimann Johannes
Отец ребёнка: Reimann Madis
Рождение ребёнка
03.11.1897
Дочь: Leontine Emilie
Отец ребёнка: Reimann Madis
Türsamäe
Рождение ребёнка
19.04.1899
Отец ребёнка: Reimann Madis
Jamburg, Peterburi kub
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.09.1900