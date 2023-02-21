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Скворцов Александр
Скворцов Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Скворцов Георгий
1903 г.р.
Мать
(Худяковская) Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Скворцов Георгий
Мать:
Татьяна
Смерть
Неизвестно
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