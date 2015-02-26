Газизова (Рахимова) Амина
Место рожденияг.Ишимбай р.Башкортостан
Дата рождения05.06.1925
Дата смерти26.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1925
Рождение ребёнка
09.01.1951
Рождение ребёнка
06.01.1953
Рождение ребёнка
03.11.1954
Рождение ребёнка
30.04.1957
Рождение ребёнка
12.07.1962
Смерть
26.02.2015
Похороны
Неизвестно