Газизова (Рахимова) Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газизова (Рахимова) Амина

Место рождения

г.Ишимбай р.Башкортостан

Дата рождения

05.06.1925

Дата смерти

26.02.2015

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1925

Отец: Рахимов Яппар

Мать: Рахимова (Ибатулина) Шамсихада Первая Жена

Рождение ребёнка
09.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Юсуп

Рождение ребёнка
06.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Юсуп

Рождение ребёнка
03.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Юсуп

Рождение ребёнка
30.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Юсуп

Рождение ребёнка
12.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Юсуп

Смерть
26.02.2015
Похороны
Неизвестно

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