Синявина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синявина Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1949

Отец: Синявин Михаил Андреевич

Мать: Синявина Мария Владимировна

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